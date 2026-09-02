Giuseppe ha festeggiato i suoi 100 anni in casa, circondato dall’affetto dei suoi cari e con un brindisi a base di spumante. Il momento è stato raccontato sui social dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che ha condiviso anche una fotografia del centenario.
Nella foto Giuseppe appare in piedi sulle sue gambe, accanto al tavolo preparato per il brindisi. Un dettaglio che accompagna gli auguri del primo cittadino e restituisce l’immagine di una festa vissuta in famiglia.
Cassì ha affidato ai social un breve messaggio per il compleanno: «Dove bisogna mettere la firma?». Il sindaco ha poi rivolto a Giuseppe i propri auguri per il traguardo raggiunto.
La celebrazione si è svolta in casa, con la presenza degli affetti e il brindisi per i 100 anni.