Giarratana ha un nuovo scuolabus per gli studenti del paese. Il Comune ha ricevuto il mezzo, un Mercedes Benz Sprinter da 28 posti, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico. L’acquisto, per un valore di circa 75 mila euro, è stato finanziato interamente dalla Regione Siciliana.

Il finanziamento è arrivato attraverso un bando dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, a cui il Comune ha partecipato con una propria candidatura. L’intera cifra necessaria all’acquisto è stata coperta dai fondi regionali: nel bilancio comunale non è stato stanziato alcun importo aggiuntivo.

Per l’amministrazione comunale, il risultato conferma la capacità dell’ente di intercettare bandi regionali e trasformarli in servizi concreti per la comunità, in questo caso per il trasporto degli studenti verso le scuole del paese.