A Ragusa la Polizia di Stato ha vietato a due coniugi di 55 e 51 anni di fare ritorno in città. Il divieto, disposto con un foglio di via obbligatorio su segnalazione del Comando provinciale dei Carabinieri di Ragusa, colpisce una coppia già nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici e specializzata nella truffa del «finto carabiniere».

Il provvedimento è arrivato dopo che i due, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbero riusciti a raggirare una coppia di coniugi residenti a Ragusa, presentandosi come appartenenti all’Arma. Il foglio di via resta una misura di prevenzione personale, distinta da un’eventuale contestazione penale per la truffa vera e propria.

Le forze dell’ordine segnalano che i controlli contro le truffe ai danni delle fasce deboli restano intensificati anche nel periodo estivo, quando le persone più vulnerabili si trovano spesso sole in casa e più esposte ai raggiri.

Il foglio di via vieta ai due coniugi di rientrare nel territorio del Comune di Ragusa per la durata stabilita dal provvedimento: la violazione del divieto costituisce reato e può comportare l’arresto.