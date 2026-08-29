Chiaramonte Gulfi si prepara a festeggiare la decima edizione di Zuppà, il carnevale estivo nato dall’iniziativa della Consulta giovanile cittadina. L’appuntamento è fissato dal 3 al 5 settembre 2026 nelle vie della città, con carri allegorici, spettacoli e musica per un traguardo che segna dieci anni di manifestazione.

Chi salirà sul palco nei tre giorni di festa resta per ora un’incognita: i nomi degli ospiti della kermesse non sono stati ancora annunciati. Gli organizzatori hanno fatto sapere che la rivelazione arriverà nei prossimi giorni.

Il programma prevede comunque gli appuntamenti fissi della manifestazione: la sfilata dei carri allegorici, spettacoli, giochi e momenti di convivialità diffusi in città. Alla realizzazione lavorano centinaia tra giovani e volontari coordinati dalla Consulta giovanile, con il sostegno del Comune di Chiaramonte Gulfi e della Pro Loco.

Il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello, ha sottolineato il valore simbolico di questa edizione: «Zuppà è diventata una delle manifestazioni più rappresentative di Chiaramonte Gulfi. La decima edizione è il segno di una continuità che nasce dal basso, dalla passione dei giovani e dal senso di appartenenza della nostra comunità. Come Amministrazione, siamo orgogliosi di sostenere un evento che unisce divertimento, arte e tradizione, e che ogni anno riesce a rinnovarsi con creatività e spirito positivo».

L’assessore agli Spettacoli, Giancarlo Catania, ha aggiunto: «Dieci edizioni non sono solo un numero, ma la testimonianza di un percorso condiviso. La Consulta Giovanile ha saputo costruire un progetto che coinvolge tutta la città, valorizzando la partecipazione e la fantasia dei chiaramontani. Zuppà è una festa che parla di noi, della nostra voglia di stare insieme e di guardare avanti con entusiasmo».