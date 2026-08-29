Modica guadagna un nuovo tassello nelle file del Movimento per l’Autonomia (Mpa). Nino Gerratana, già candidato a sindaco della città, ha ufficializzato la sua adesione al partito. L’annuncio è arrivato da Gianfranco Fidone, sindaco di Acate, che coordina il percorso di crescita del movimento in vista delle prossime elezioni amministrative e regionali.

L’ingresso di Gerratana è stato reso noto al termine di un incontro organizzato a Comiso dal vice commissario Mpa Paolo Ferrara, che ha riunito amministratori ed ex amministratori, professionisti, imprenditori e rappresentanti del terzo settore provenienti da diversi comuni della provincia. Nella stessa occasione hanno ufficializzato la propria adesione anche Gilda Battaglia e Mario Battaglia, entrambi di Comiso, insieme a Peppe Caruso e Antonello Di Giacomo, definiti da Fidone amici di lunga data.

Fidone ha collegato le nuove adesioni ai temi su cui il movimento intende misurarsi nei prossimi mesi. «È una fase di crescita dell’Mpa perché ci stiamo preparando alle battaglie sui grandi temi di questa provincia: l’aeroporto di Comiso, la mobilità, le infrastrutture, l’agricoltura, il turismo e l’ambiente», ha dichiarato il sindaco di Acate.

Sull’adesione di Gerratana, Fidone ha dichiarato che porterà «un grande impulso di idee e partecipazione» al movimento a Modica. Il sindaco di Acate non ha specificato in quale ruolo l’ex candidato sindaco affiancherà la squadra provinciale del partito.

Il movimento non ha reso noto un elenco completo dei nuovi iscritti né il numero complessivo delle adesioni raccolte nelle ultime settimane nei singoli comuni.

Fidone ha anticipato che nei prossimi giorni saranno definiti gli organigrammi del movimento comune per comune, con l’annuncio di ulteriori adesioni in tutta la provincia. Non ha indicato una data per la presentazione né i nomi dei comuni già coperti dalle nuove nomine.