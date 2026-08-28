Sulla statale 115 tra Modica e Ragusa, in direzione Ragusa, ieri pomeriggio un Suv ha preso fuoco mentre percorreva la strada. Alla guida c’era Marco, il proprietario dell’auto, con la compagna in stato di gravidanza e i due fratelli: il conducente ha notato fumo bianco uscire dalle marmitte posteriori, ha rallentato e si è fermato in una piazzola di sosta prima che le fiamme avvolgessero l’abitacolo.

Il fuoco si è propagato in pochi minuti: dopo il fumo alle marmitte, le fiamme hanno avvolto prima il cofano anteriore e poi gli interni, trasformando il fuoristrada in una palla di fuoco. Le quattro persone a bordo fortunatamente sono riuscite a scendere in tempo.

«Era la mia auto, ero alla guida insieme alla mia compagna in gravidanza e ai miei due fratelli, mi sono accorto che fuoriusciva del fumo bianco dalle marmitte posteriori, ho rallentato, ma non appena in sosta il fumo e le fiamme hanno avvolto prima il cofano anteriore e poi gli interni, siamo riusciti a scendere dall’auto in tempo e per fortuna le portiere si sono aperte, altrimenti saremmo morti avvolti dalle fiamme» ha raccontato Marco, proprietario del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provincia di Ragusa che hanno spento le fiamme. Da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio. Tra le prime ipotesi al momento non si esclude un problema meccanico o elettrico improvviso ma saranno gli accertamenti a stabilire con precisione l’origine delle fiamme.