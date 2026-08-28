Ispica, rimosse le panchine di via Mazzini perché giudicate in pessime condizioni. Lo ha reso noto il sindaco Pierenzo Muraglie in un post pubblicato sui social ieri sera, corredato di fotografie dei lavori in corso in città. Nello stesso post il primo cittadino ha annunciato anche la prosecuzione dei lavori alla scuola «San Giuseppe» e la rimessa in funzione, al cimitero comunale, del mezzo per assistere chi ha difficoltà a deambulare.

Le panchine rimosse si trovavano lungo il tratto centrale della via, un punto di sosta abituale per anziani e passanti.

Al cimitero comunale è tornato invece disponibile il mezzo che accompagna lungo i vialetti interni le persone con difficoltà di deambulazione, utile soprattutto per chi deve raggiungere le zone di sepoltura più distanti dall’ingresso.

Alla scuola «San Giuseppe» proseguono intanto i lavori già in corso con la pulizia e il ripristino dell’area a verde antistante il plesso scolastico. «Giornata piena. Siamo molto soddisfatti di quanto stiamo facendo per la nostra città», ha dichiarato il sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie.