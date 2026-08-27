Un’auto, una Range Rover, è stata avvolta dalle fiamme lungo la Strada statale 115, nel tratto compreso tra Modica e Ragusa. L’incendio, secondo le prime verifiche, sarebbe stato provocato da un’anomalia legata alle temperature elevate di questi giorni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento del rogo e nella messa in sicurezza dell’area. Non è stato reso noto l’orario esatto in cui sono divampate le fiamme.

Il fuoco ha rapidamente interessato anche una porzione di terreno adiacente alla carreggiata, complicando le operazioni di spegnimento. Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato in contemporanea sul veicolo e sulla vegetazione a bordo strada, per evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente lungo il tratto stradale.

Le cause esatte restano da accertare: i vigili del fuoco stanno verificando se l’anomalia riscontrata sul veicolo sia riconducibile soltanto alle temperature elevate o ad altri fattori tecnici. (Foto Assenza)