Pozzallo ospiterà domenica 30 agosto 2026, alle 21.30, il concerto di Enrico Ruggeri in Piazza delle Rimembranze, tappa dell’Electric Tour 2026. L’appuntamento chiude il calendario degli eventi estivi organizzati dal Comune nel cuore della cittadina marinara.
Il concerto nasce dalla collaborazione tra il Comune di Pozzallo, l’Assessorato regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica della Regione Siciliana, Assoconzerti e ColorSound, che cura l’organizzazione dello spettacolo dal vivo.
Sul palco di Piazza delle Rimembranze il cantautore milanese porterà un repertorio che attraversa l’intera sua carriera, dai brani più noti della sua produzione alle canzoni più recenti, in una scaletta pensata per la dimensione live delle sue canzoni.
L’evento è inserito tra gli appuntamenti di punta della stagione estiva pozzallese e punta a richiamare pubblico anche dai comuni vicini, complice la collocazione della piazza nel centro della località marinara.