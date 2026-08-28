Chiaramonte Gulfi ospiterà sabato 29 agosto, alle 21.30, in piazza Duomo, uno spettacolo di musica e comicità inserito nei festeggiamenti in onore di San Vito, patrono della città. Sul palco si alterneranno le cantanti Lamidà e Lidia Randis e il comico Enrico Guarneri.
La serata si apre con la parte musicale, condotta da Manuela Melita, che introdurrà le esibizioni di Lamidà e Lidia Randis. Le due artiste porteranno sul palco un repertorio pensato per coinvolgere un pubblico trasversale, dai più giovani agli anziani.
L’appuntamento rientra nel calendario delle celebrazioni patronali, che a Chiaramonte Gulfi uniscono ogni anno tradizione religiosa e momenti di socialità, in uno degli eventi conclusivi dell’estate cittadina.
A chiudere il programma sarà Enrico Guarneri, tra i volti più noti dello spettacolo siciliano: la sua esibizione comica concluderà la serata in piazza Duomo.