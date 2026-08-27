Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato a Modica dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. L’arresto è scattato dopo che la donna era stata raggiunta e infastidita dall’uomo sul proprio posto di lavoro.

A dare l’allarme è stato il datore di lavoro della donna, che ha chiesto l’intervento della polizia dopo aver notato l’ex compagno della dipendente nei pressi del locale. Gli agenti sono intervenuti subito e hanno bloccato l’uomo mentre tentava di entrare per raggiungerla.

Gli accertamenti condotti dagli investigatori hanno ricostruito una serie di comportamenti persecutori già segnalati in precedenza dalla vittima, tra cui pedinamenti e molestie ripetute nel tempo. Nei confronti dell’uomo era stato inoltre attivato di recente il Codice Rosso, la procedura che impone tempi rapidi nella gestione dei casi di violenza di genere.

Al termine degli adempimenti di rito l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.