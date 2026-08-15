Un uomo di 48 anni è morto venerdì 14 agosto dopo essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno a Scoglitti, frazione marinara di Vittoria. L’uomo, di nazionalità rumena, è stato soccorso sulla spiaggia e trasportato in ambulanza all’ospedale Guzzardi di Vittoria, dove è deceduto nelle ore successive.

A prestargli i primi soccorsi sono stati tre medici che si trovavano casualmente in spiaggia poco distante. Alcuni bagnanti avevano notato il 48enne in difficoltà in acqua e lo avevano portato fino al bagnasciuga. I tre sanitari gli hanno quindi praticato il massaggio cardiaco e manovre respiratorie, prima dell’arrivo dell’ambulanza del 118.

Secondo quanto ricostruito, le condizioni dell’uomo erano apparse inizialmente tali da far sperare in un recupero dopo le manovre di soccorso. Il 48enne è stato poi trasferito al Guzzardi di Vittoria, dove è morto poco dopo il ricovero.