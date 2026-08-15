All’alba di Ferragosto, mentre la spiaggia si svuota dopo una lunga notte trascorsa sul litorale, entra in azione il mezzo per la pulizia dell’arenile. Sacchi, rifiuti e materiali abbandonati vengono raccolti per restituire decoro a uno dei luoghi più frequentati dell’estate modicana.

L’immagine, pubblicata dal sindaco di Modica Maria Monisteri sui social, racconta il lavoro di chi, già dalle prime luci del mattino, si è impegnato per ripulire la spiaggia dopo il passaggio di quanti hanno scelto di trascorrere la notte di Ferragosto sulla sabbia.

Un gesto che il primo cittadino ha voluto accompagnare con un messaggio dal tono chiaro, rivolto da un lato ai lavoratori impegnati nella pulizia e dall’altro alla necessità di un maggiore senso civico.

«Il mio augurio per un buon Ferragosto lo faccio con questa immagine. L’immagine di chi, da stamattina all’alba, lavora per rendere la nostra spiaggia un posto bello e non brutto come l’inciviltà di qualcuno lo ha lasciato», ha scritto Maria Monisteri.

Il sindaco ha quindi ringraziato quanti hanno lavorato durante la giornata di festa, sottolineando il valore dell’impegno concreto: «Buon Ferragosto con l’esempio di cosa vuol dire lavoro e dedizione. Fare e non parlare. Buon Ferragosto Modica e grazie a chi è d’esempio…».

Un Ferragosto che, dunque, si apre con il contrasto tra l’inciviltà di chi lascia rifiuti sulla spiaggia e il lavoro silenzioso di chi, poche ore dopo, è chiamato a intervenire per restituire pulizia e decoro a Marina di Modica.