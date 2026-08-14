Allerta meteo gialla sulla provincia di Ragusa per il fine settimana di Ferragosto. Lo ha diramato il Dipartimento regionale della Protezione Civile della Sicilia con un bollettino che copre, oltre al Ragusano, le province di Siracusa, Catania, Enna e Messina, dal pomeriggio di venerdì 14 agosto fino a sabato 15 agosto. Nel resto dell’isola l’allerta resta verde.
Le prime precipitazioni sono attese già dalle ore pomeridiane di oggi, venerdì 14 agosto: piogge da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con sviluppo diurno — cioè in intensificazione con il caldo delle ore centrali della giornata — concentrate sulle zone sud-orientali dell’isola e sui settori interni centrali. I quantitativi previsti vanno da deboli a localmente moderati.
Per la giornata di Ferragosto, sabato 15 agosto, lo schema resta simile ma si sposta: i fenomeni, ancora isolati o sparsi e a prevalente carattere di rovescio o temporale con evoluzione diurna, interesseranno le zone orientali della Sicilia, con quantitativi sempre da deboli a localmente moderati.
Nel resto dell’isola il bollettino resta verde per l’intero weekend. Per la giornata di domenica 16 agosto non è stato ancora diffuso un aggiornamento.