La Premiata Forneria Marconi arriva a Marina di Modica. Martedì 11 agosto, alle 21.45, l’Auditorium Mediterraneo “Nannino Ragusa” ospiterà la PFM con il “Doppia Traccia Tour”, nell’ambito della rassegna estiva “In Teatro Aperto” promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica.

Lo spettacolo è costruito su due blocchi distinti. Nella prima parte la band attraversa il proprio repertorio storico — da “Impressioni di settembre” a “È festa”, “La carrozza di Hans”, “Dove… quando… parte I” — nel segno di oltre cinquant’anni di rock progressivo. La seconda è interamente dedicata a “PFM canta De André”: le riletture dei brani di Fabrizio De André, da “Il pescatore” a “Volta la carta”, nate dallo storico sodalizio artistico che alla fine degli anni Settanta ridefinì il rapporto tra rock e canzone d’autore.

Sul palco saliranno Franz Di Cioccio, fondatore della band, voce e batteria; Patrick Djivas al basso; Lucio Fabbri al violino e cori; Alessandro Scaglione alle tastiere; Marco Sfogli alla chitarra; Eugenio Mori alla seconda batteria. Ospite speciale della serata Luca Zabbini, polistrumentista e cantante tra i nomi più apprezzati del rock italiano.

Fondata nel 1970, la PFM ha alle spalle un curriculum di riconoscimenti internazionali che poche band italiane possono vantare. Nel 2016 Classic Rock UK l’ha inserita al 50° posto tra i cento artisti più importanti del rock mondiale; nel 2018 ha ricevuto a Londra il premio di International Band of the Year ai Prog Music Awards UK. L’anno successivo la stessa rivista PROG UK ha incluso Di Cioccio tra le cento icone musicali che hanno cambiato il mondo — unico rappresentante dell’area latina nella classifica. Il progetto “PFM canta De André Anniversary”, pubblicato nel 2025 per l’85° anniversario della nascita di Faber, ha riportato quel repertorio al centro della scena.

«Accogliere la PFM a Marina di Modica significa ospitare una delle pagine più importanti della musica italiana e non solo — hanno dichiarato Maria Monisteri e Tonino Cannata, rispettivamente presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi —. È una band che ha attraversato generazioni, rimanendo sempre fedele alla propria identità e continuando, al tempo stesso, a rinnovarsi.»

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Garibaldi, in Corso Umberto I 207 a Modica, e sulle piattaforme TicketOne e Ciaotickets. Nell’ambito della stessa rassegna, sabato 8 agosto — dunque tre giorni prima del concerto della PFM — la Compagnia Teatrale Sipario Blu di Piero Pisana sarà nell’Atrio Comunale di Modica, alle 21.00, con la commedia “Caos in sartoria… dal primo all’ultimo bottone”.