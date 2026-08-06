Passaggio di consegne al Gruppo di Ragusa dove si è insediato il Maggiore Marco Migliaro, che ha sostituito il Capitano Guido Silvestri. Il Capitano Guido Silvestri, dopo due anni di permanenza nella provincia iblea, è stato trasferito presso la Scuola Allievi Finanzieri di Bari, dopo aver svolto un periodo di intenso lavoro, conseguendo ottimi risultati in tutti i settori d’interesse strategico per il Corpo.

Lascia il comando del Reparto al Maggiore Marco Migliaro, 35 anni, di origini laziali, laureato in giurisprudenza e in scienze della sicurezza economico-finanziaria, che ha trascorso gli ultimi anni al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Perugia, ove ha ricoperto l’incarico di Comandante della Sezione Spesa Pubblica e Accertamento dei Danni Erariali nonché della Sezione Anticorruzione.

II Comandante Provinciale, Colonnello Gianbattista Vismara, nel rivolgere un sentito ringraziamento al Capitano Guido Silvestri per l’impegno profuso e per il proficuo lavoro svolto, ha formulato al Maggiore Marco Migliaro i migliori auguri per il nuovo incarico, auspicando ulteriori importanti risultati per il Reparto, nell’interesse del Corpo e del Paese