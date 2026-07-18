La Virtus Ragusa aggiunge un nuovo tassello al proprio organico in vista della prossima stagione. Il club ha annunciato l’ingaggio di Raimundo Orrego, guardia cilena classe 2005 proveniente dalla Fortitudo Agrigento, dove nelle ultime quattro stagioni ha completato il proprio percorso tra settore giovanile e prima squadra.

L’operazione rappresenta il secondo innesto della formazione guidata da coach Recupido e si inserisce nella strategia della società di investire su profili giovani con margini di crescita. Orrego arriva a Ragusa dopo un’esperienza maturata in un ambiente di categoria superiore, pur senza trovare finora continuità di impiego a livello senior.

Alto 190 centimetri, Orrego ha lasciato il Cile a 16 anni per trasferirsi in Italia e proseguire il proprio percorso cestistico. In precedenza aveva vestito la maglia della Nazionale cilena Under 16. Nel suo cammino italiano ha giocato con Real Basket e Olimpia Canicattì prima di approdare alla Fortitudo Agrigento, dove ha avuto modo di allenarsi quotidianamente con la prima squadra.

Nell’ultima regular season ha collezionato 28 presenze, con una media di circa nove minuti sul parquet e 0,7 punti a partita. Numeri contenuti che, secondo la valutazione della Virtus, non esprimono completamente le sue potenzialità. La società ha scelto infatti di puntare soprattutto sulle qualità atletiche e difensive del giocatore, confidando che a Ragusa possa trovare maggiore spazio e responsabilità.

Coach Recupido lo descrive come una guardia duttile, aggressiva e particolarmente efficace nella fase difensiva. Nelle dichiarazioni diffuse dal club ha definito Orrego il futuro “mastino” della squadra, aggiungendo che possiede caratteristiche utili anche nella metà campo offensiva e che potrà dare il proprio contributo all’interno del sistema di gioco.

Il nuovo acquisto ritroverà anche un volto conosciuto. Durante l’esperienza ad Agrigento ha infatti condiviso parte del percorso con Mait Peterson, elemento già inserito nel progetto tecnico della Virtus.

Per il giocatore l’approdo a Ragusa rappresenta anche l’occasione di rilanciare il proprio percorso dopo gli anni trascorsi prevalentemente tra allenamenti e rotazioni limitate. Il passaggio in una nuova realtà potrebbe offrirgli un minutaggio più consistente e la possibilità di misurarsi con un ruolo più centrale.

Nelle sue prime parole da giocatore della Virtus, Orrego ha espresso soddisfazione per la nuova esperienza, ringraziando la società per la fiducia ricevuta. La guardia cilena ha detto di attendere con entusiasmo l’inizio della stagione e l’incontro con i tifosi al PalaPadua, manifestando la volontà di contribuire ai risultati della squadra insieme ai nuovi compagni.