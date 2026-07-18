L’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa ha un nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radiologia. L’incarico quinquennale è stato affidato al dottor Claudio Caputo al termine della procedura di selezione pubblica basata sulla valutazione dei titoli e sul colloquio. La nomina riguarda uno dei servizi centrali dell’attività ospedaliera, chiamato a supportare quotidianamente il lavoro del Pronto Soccorso, dei reparti e dei percorsi diagnostico-terapeutici.

Caputo è laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Radiodiagnostica all’Università degli Studi di Firenze. All’interno dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa opera da oltre vent’anni, un percorso professionale che gli ha consentito di maturare esperienza sia nell’attività di diagnostica per immagini sia nell’organizzazione dei servizi sanitari.

Negli ultimi anni ha ricoperto incarichi di responsabilità all’interno della struttura. Per quattro anni ha diretto l’Unità Operativa Semplice di Radiologia dell’Emergenza-Urgenza, occupandosi in particolare della diagnostica dedicata ai pazienti critici e alle cosiddette patologie tempo-dipendenti, cioè quelle nelle quali la rapidità della diagnosi e dell’intervento può incidere in maniera determinante sull’esito delle cure. Successivamente ha guidato la Radiologia del “Giovanni Paolo II” come facente funzioni, assicurandone la continuità organizzativa e gestionale fino alla conclusione dell’iter per l’assegnazione definitiva della direzione.

Con il nuovo incarico vengono indicati anche gli obiettivi che accompagneranno l’attività della struttura nei prossimi anni. Tra le priorità figurano il rafforzamento dell’integrazione tra la Radiologia, il Pronto Soccorso, i reparti ospedalieri e i medici del territorio, con l’obiettivo di rendere più fluidi i percorsi assistenziali. Particolare attenzione sarà riservata anche alla gestione delle patologie tempo-dipendenti, per le quali la tempestività degli esami diagnostici rappresenta un passaggio essenziale.

Un altro fronte riguarda l’organizzazione delle prestazioni. L’ASP indica tra gli obiettivi il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva, la programmazione degli esami e dei controlli destinati ai pazienti oncologici e a quelli più fragili, oltre alla gestione delle liste d’attesa, tema che interessa da vicino cittadini e operatori sanitari.

Nel commentare la nomina, Caputo ha definito la Radiologia uno “snodo strategico” dei percorsi clinici, sottolineando come le decisioni diagnostiche e terapeutiche dipendano in larga misura dall’attività della struttura. Il nuovo direttore ha evidenziato anche il ruolo delle diverse professionalità che operano nel reparto — medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica, infermieri, operatori sociosanitari e personale di supporto — indicando il lavoro di squadra come elemento centrale per affrontare le sfide organizzative e tecnologiche dei prossimi anni.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Caputo, l’obiettivo sarà consolidare il lavoro già svolto e proseguire nel potenziamento di un servizio che risponda alle esigenze dei pazienti, mantenendo attenzione sia agli aspetti clinici sia a quelli organizzativi.

La nomina conclude il percorso di selezione pubblica avviato per individuare il direttore della struttura complessa di Radiologia dell’ospedale ragusano. La Direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale ha rivolto al nuovo direttore gli auguri di buon lavoro per l’avvio del mandato quinquennale.