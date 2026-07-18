Un’interruzione dell’energia elettrica durata circa un’ora ha interessato nella serata di ieri Marina di Ragusa, causando disagi ai residenti e ai numerosi presenti nella località balneare, soprattutto a causa delle alte temperature. Sull’episodio è intervenuto il sindaco di Ragusa, che ha riferito di essersi confrontato con Enel già nelle ore successive al blackout per chiarire le cause dell’accaduto.

Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, l’interruzione non sarebbe stata provocata da un guasto alla rete, ma da un distacco che ha richiesto un riavvio manuale dell’impianto. Una circostanza che, stando alle informazioni ricevute dall’amministrazione comunale, avrebbe allungato i tempi necessari al ripristino del servizio.

A incidere sui tempi dell’intervento sarebbe stata anche una situazione particolarmente complessa registrata nella stessa fascia oraria. Il sindaco riferisce infatti che erano presenti contemporaneamente quindici guasti in due aree vicine a Marina di Ragusa, riconducibili alle elevate temperature e al forte incremento della richiesta di energia elettrica. Le squadre tecniche impegnate su più fronti non avrebbero quindi potuto intervenire immediatamente sul distacco che ha interessato la frazione marinara.

Il blackout ha generato numerose segnalazioni da parte dei cittadini. «Comprendo che non avere energia elettrica per circa un’ora, specie con questo caldo, faccia perdere la pazienza», ha dichiarato il sindaco, spiegando di aver ricevuto molti messaggi dopo l’accaduto. Nello stesso intervento ha però invitato a distinguere il disagio subito dalle cause tecniche che, secondo quanto riferito da Enel, hanno determinato l’interruzione del servizio.

L’amministrazione comunale ha fatto sapere di aver chiesto alla società elettrica un ulteriore rafforzamento dell’organizzazione operativa sul territorio. In particolare, è stata ribadita la necessità di disporre di un numero maggiore di squadre, operative ventiquattro ore su ventiquattro, così da ridurre i tempi di intervento in caso di nuove emergenze, soprattutto durante il periodo estivo quando i consumi raggiungono i livelli più elevati.

Il tema della tenuta della rete elettrica a Marina di Ragusa non è nuovo. Il sindaco ha ricordato che negli ultimi anni il Comune ha mantenuto interlocuzioni costanti con Enel per sollecitare interventi di potenziamento, con l’obiettivo di limitare i disagi che si verificano più frequentemente durante la stagione turistica, quando la popolazione della località aumenta sensibilmente e cresce anche il fabbisogno energetico.

Tra gli interventi già realizzati, il primo cittadino cita gli investimenti effettuati da Enel per la costruzione di un nuovo centro satellite lungo la strada che collega Marina di Ragusa a Santa Croce e di una nuova cabina secondaria in via Genova, realizzata su un’area concessa dal Comune. Opere che, secondo quanto riferito dall’amministrazione, consentono una migliore distribuzione dei carichi elettrici e una gestione più efficiente della rete.

Al momento non sono state comunicate ulteriori criticità legate all’episodio di ieri sera. Resta però l’attenzione sulle condizioni della rete elettrica in un periodo dell’anno in cui il caldo intenso e l’elevato consumo di energia possono mettere sotto pressione gli impianti, aumentando il rischio di interruzioni del servizio.