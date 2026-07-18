Il Frigintini riparte da un volto già conosciuto. La società rossoblù ha definito il ritorno dell’attaccante Simone Drago, classe 2000 e originario di Scicli, che torna a vestire la maglia della formazione della frazione modicana dopo l’esperienza della stagione 2022/2023.

L’operazione rappresenta uno dei principali movimenti di mercato del club in vista della nuova stagione. Drago arriva dopo l’ultima annata trascorsa al Pro Ragusa e va a completare il reparto offensivo a disposizione dell’allenatore Ciccio Di Rosa, che potrà contare su un giocatore già abituato alla categoria e con un passato importante nei campionati dilettantistici siciliani.

Nel corso della sua carriera l’attaccante ha vestito diverse maglie. Tra le esperienze più significative c’è quella con il Modica Calcio, culminata nella stagione 2020/2021 con la vittoria del campionato di Promozione e della Coppa Italia di categoria. In quell’annata Drago contribuì al successo della squadra con 17 reti e 11 assist, numeri che ne hanno consolidato la reputazione come uno degli attaccanti più prolifici del torneo.

Oltre alle esperienze con Modica Calcio, Pro Ragusa e Frigintini, il centravanti ha giocato anche in Eccellenza con Santa Croce e Virtus Ispica, mentre in Promozione ha indossato le maglie di Megara e Scicli CR. Un percorso che gli ha consentito di maturare esperienza in diverse realtà del calcio siciliano.

Per il Frigintini si tratta anche del ritorno di un’intesa già sperimentata. Drago ritroverà infatti Kevin Sangiorgio, compagno di squadra proprio nella precedente esperienza in rossoblù sotto la guida tecnica di Samuele Buoncompagni. La società punta sulla conoscenza reciproca tra i due giocatori per dare maggiore continuità e peso offensivo alla squadra.

Con questo innesto il club ritiene sostanzialmente completata la rosa a disposizione di Ciccio Di Rosa. Secondo quanto comunicato dalla società, la dirigenza continuerà comunque a seguire il mercato qualora si presentassero opportunità ritenute utili per migliorare ulteriormente l’organico.

L’obiettivo dichiarato dal Frigintini per la prossima stagione resta quello di disputare un campionato senza particolari affanni, valorizzando i giovani della rosa e cercando, al tempo stesso, di ottenere risultati in grado di soddisfare i propri sostenitori. In questo contesto, il ritorno di Simone Drago rappresenta una delle operazioni più significative dell’estate rossoblù, affidando a un attaccante che conosce già ambiente e categoria il compito di aumentare il potenziale realizzativo della squadra.