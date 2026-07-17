A Ragusa scatta il divieto di fumare nelle aree segnalate all’interno di parchi, giardini e ville comunali. Il provvedimento, disposto con un’ordinanza dell’amministrazione comunale, riguarda in particolare gli spazi destinati al gioco dei bambini e quelli riservati alle attività sportive. La misura introduce anche il divieto di abbandonare mozziconi di sigaretta e altri residui dei prodotti da fumo nelle aree verdi, nelle fioriere e lungo i camminamenti.

L’iniziativa è stata annunciata dal sindaco Peppe Cassì, che ha spiegato come l’obiettivo sia quello di contrastare comportamenti ritenuti dannosi sia per il decoro urbano sia per la fruizione degli spazi pubblici. L’ordinanza è stata predisposta dall’Assessorato al Verde Pubblico, promossa dal consigliere Sortino su proposta del Centro commerciale naturale Antica Ibla.

Le limitazioni interesseranno le zone appositamente segnalate presenti nei parchi cittadini. Particolare attenzione è stata riservata alle aree frequentate da bambini e a quelle dedicate all’attività fisica, dove il fumo sarà vietato. Il Comune punta così a rendere più vivibili gli spazi pubblici e a ridurre situazioni che possono creare disagio agli utenti.

Oltre al divieto di fumare, l’ordinanza interviene anche sul fenomeno dell’abbandono dei mozziconi di sigaretta, spesso lasciati a terra o nelle fioriere. Secondo quanto dichiarato dal sindaco, si tratta di un comportamento che continua a deturpare il verde pubblico e che l’amministrazione intende scoraggiare attraverso sanzioni specifiche. Cassì ha definito il provvedimento «un semplice ma non scontato atto di civiltà», osservando come in molti Paesi sia ormai diffusa l’abitudine di conservare il mozzicone fino a quando non si trova un posacenere.

L’ordinanza prevede multe comprese tra 25 e 500 euro per chi viola il divieto di fumo nelle aree interessate. Per chi invece abbandona mozziconi di sigaretta o altri scarti derivanti da prodotti da fumo sono previste sanzioni amministrative da 60 a 300 euro.

Nel suo intervento, il sindaco ha anche richiamato l’attenzione sull’opportunità di evitare di fumare in prossimità di persone che praticano attività sportiva all’aperto e, soprattutto, dei bambini presenti nei parchi cittadini. L’amministrazione comunale ritiene che il nuovo regolamento possa contribuire a migliorare la qualità degli spazi verdi e a limitare comportamenti che incidono sul decoro e sulla pulizia delle aree pubbliche.