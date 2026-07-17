Anche gli agenti della Polizia di Stato in servizio a Comiso saranno dotati dei nuovi giubbotti antiproiettile di ultima generazione distribuiti a livello nazionale. La novità è stata resa nota dal sindaco Maria Rita Schembari dopo l’incontro istituzionale avvenuto in Municipio con il questore di Ragusa, Salvatore Fazzino, che ha illustrato personalmente la nuova dotazione destinata agli operatori impegnati sul territorio.

L’introduzione dei nuovi dispositivi di protezione rientra in una fornitura prevista per la Polizia di Stato in tutta Italia. Secondo quanto comunicato dal Comune, i giubbotti rappresentano un aggiornamento dell’equipaggiamento in uso agli agenti e sono pensati per offrire un livello di sicurezza più elevato durante le attività operative. Nella nota diffusa dall’amministrazione viene sottolineato anche il valore deterrente che questo tipo di dotazione può avere nei confronti di chi intenda compiere azioni criminali.

L’incontro tra il questore e il sindaco è stato anche l’occasione per fare il punto sull’attività delle forze dell’ordine nel territorio comisano. Schembari ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla Polizia di Stato, richiamando i controlli e i blitz effettuati negli ultimi mesi nelle aree considerate più sensibili della città. Si tratta di un riconoscimento politico e istituzionale dell’azione di presidio del territorio, mentre nel materiale diffuso non vengono indicati dati o risultati specifici delle operazioni citate.

Nel corso della visita, il primo cittadino ha ribadito la gratitudine dell’amministrazione comunale per la collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine, evidenziando l’importanza della presenza costante degli operatori di polizia per le attività di prevenzione e controllo. La nota, tuttavia, non precisa quando i nuovi giubbotti entreranno concretamente in servizio né quanti dispositivi saranno assegnati al Commissariato di Comiso.

Alla riunione hanno preso parte anche la dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso, Eva Carpintieri, insieme ad alcuni agenti della Polizia di Stato. Presenti inoltre il commissario della Polizia Locale Tina Turtula, il vicecomandante Salvatore Giardina e gli assessori della giunta comunale.

L’arrivo della nuova dotazione rappresenta un aggiornamento dell’equipaggiamento destinato agli operatori impegnati nei servizi di sicurezza pubblica. Pur senza modificare l’organizzazione dei servizi sul territorio, l’impiego di dispositivi di protezione più recenti è finalizzato ad aumentare la tutela del personale chiamato a intervenire nelle situazioni operative più delicate.

Dalle informazioni rese disponibili emerge quindi che la distribuzione dei nuovi giubbotti interesserà anche Comiso, nell’ambito della fornitura nazionale destinata alla Polizia di Stato. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli tecnici sull’equipaggiamento né indicazioni sui tempi di consegna o sull’entità della dotazione assegnata agli uffici di polizia della città.