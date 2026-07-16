Fabrizio Moro amplia il calendario di “Non ho paura di niente Live 2026” con tre nuovi appuntamenti estivi. Il tour del cantautore romano farà tappa il 18 agosto a Pescina (L’Aquila), il 23 agosto a Lipari (Messina) e l’11 settembre a San Marino, date che si aggiungono al programma già annunciato della tournée prodotta e organizzata da Friends&Partners.

I nuovi concerti rafforzano un calendario che attraverserà l’Italia da maggio a novembre 2026, alternando piazze, festival estivi e club. Per il pubblico rappresentano tre ulteriori occasioni per assistere dal vivo allo spettacolo con cui Moro porterà sul palco sia i brani che hanno segnato oltre venticinque anni di carriera sia le canzoni del suo decimo album in studio, “Non ho paura di niente”, pubblicato da BMG.

Le tre nuove tappe si inseriscono in contesti diversi. Il concerto di Pescina, in programma in Piazza Duomo, rientra nel Festival Siloniano 2026; quello di Lipari sarà ospitato in Piazza Marina Corta nell’ambito della Festa di San Bartolomeo; l’appuntamento di San Marino, invece, è previsto al Parco Ausa di Dogana durante la manifestazione “Il senso di ogni cosa”.

Sul palco, insieme a Fabrizio Moro, saliranno Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

Il tour prenderà il via l’11 maggio da Chieti e proseguirà nei mesi successivi con tappe in diverse regioni italiane, tra cui Puglia, Sardegna, Piemonte, Lazio, Umbria, Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia, Abruzzo e Veneto, prima di spostarsi nei club durante l’autunno. Tra gli appuntamenti indoor figurano Padova, Senigallia, Milano, Venaria Reale, Firenze, Bologna, Napoli, Molfetta e Catania.

Per alcune date sono già aperte le prevendite. I biglietti sono disponibili per i concerti di Santa Severa, Castelliri, Gualdo Tadino/Valsorda, Agropoli e per tutte le date autunnali nei club attraverso Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Al centro della tournée ci sarà anche il nuovo lavoro discografico di Moro, un album composto da dieci brani che affrontano temi personali e sociali. L’edizione deluxe in vinile green petrol, pubblicata in tiratura limitata e numerata, contiene anche la bonus track “Prima di domani”, realizzata con Il Tre.

Classe 1975, Fabrizio Moro è uno dei cantautori italiani più noti della sua generazione. Nel corso della carriera ha pubblicato dieci album in studio, partecipato più volte al Festival di Sanremo e conquistato la vittoria nel 2007 con “Pensa”. Nel 2018 ha trionfato nuovamente insieme a Ermal Meta con “Non mi avete fatto niente”, brano che ha poi rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest di Lisbona, chiudendo al quinto posto. Parallelamente all’attività musicale ha sviluppato anche un percorso come regista, firmando videoclip e due film realizzati insieme ad Alessio De Leonardis.

Le tre nuove date confermano l’espansione del calendario di “Non ho paura di niente Live 2026”, che accompagnerà l’artista per oltre sei mesi con una tournée distribuita tra festival estivi, grandi piazze e club italiani.