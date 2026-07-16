È già possibile prenotare il posto sul Discobus che nella notte di venerdì 17 luglio accompagnerà i partecipanti alla serata in programma alla discoteca Koala. Per usufruire del servizio gratuito sarà però necessario compilare l’apposito modulo online entro le ore 12 dello stesso giorno. Oltre quella scadenza non saranno accettate ulteriori richieste.

La prenotazione è obbligatoria perché servirà a definire il numero di autobus da mettere a disposizione in base alle adesioni raccolte. L’organizzazione del servizio dipenderà infatti dal numero effettivo di utenti registrati attraverso il modulo predisposto per l’iniziativa.

Il collegamento interesserà Ragusa, Ragusa Ibla e Marina di Ragusa, con fermate lungo il percorso sia all’andata sia al rientro. La prima partenza è prevista alle 22.30 dal parcheggio della Repubblica di Ibla. Dieci minuti più tardi il bus effettuerà una fermata allo Scalo Merci di Ragusa, mentre alle 23.00 è previsto il passaggio in via Brin, a Marina di Ragusa. L’arrivo alla discoteca Koala è programmato per le 23.10.

Il servizio di ritorno scatterà invece alle 4.00 direttamente dal Koala. Il bus raggiungerà via Brin alle 4.10, lo Scalo Merci alle 4.30 e concluderà il percorso al parcheggio della Repubblica di Ibla alle 4.40.

Chi intende utilizzare il Discobus dovrà quindi completare la registrazione entro il termine fissato delle 12 di venerdì 17 luglio. La scadenza, secondo quanto indicato nelle informazioni diffuse dagli organizzatori, è necessaria per pianificare il servizio e predisporre il numero di mezzi in funzione delle prenotazioni ricevute. Dopo l’orario stabilito non sarà più possibile iscriversi al servizio.