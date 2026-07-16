La Guardia di finanza di Ragusa ha un nuovo comandante provinciale. Il colonnello Gianbattista Vismara ha assunto l’incarico subentrando al colonnello Walter Mela, che lascia la guida del comando dopo quattro anni e proseguirà il proprio percorso professionale con un nuovo incarico a Trento. L’avvicendamento è stato ufficializzato questa mattina durante una cerimonia svoltasi nella sede del Comando provinciale delle Fiamme Gialle di Ragusa. Alla presenza del comandante regionale Sicilia, generale di Divisione Stefano Lombardi, hanno preso parte anche le principali autorità civili, militari e religiose del territorio.

Il cambio al vertice rappresenta il naturale passaggio di consegne alla guida del comando che coordina l’attività della Guardia di finanza nell’intera provincia iblea, impegnata nelle funzioni di polizia economico-finanziaria e nel contrasto ai reati che incidono sulla legalità economica.

Nel suo saluto di commiato, il colonnello Walter Mela ha ringraziato il personale del Corpo per il lavoro svolto durante il periodo trascorso a Ragusa, evidenziando la professionalità e l’impegno dimostrati nelle attività istituzionali. L’ufficiale ha inoltre rivolto un ringraziamento alle autorità del territorio per la collaborazione instaurata nel corso del suo mandato, sottolineando la sinergia sviluppata tra le diverse istituzioni.

A raccogliere il testimone è il colonnello Gianbattista Vismara, cinquantenne originario di Bergamo, proveniente dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano. Nel suo intervento di insediamento ha espresso soddisfazione per il nuovo incarico, assicurando il massimo impegno nello svolgimento delle funzioni affidategli e indicando come priorità il contrasto alle forme di illegalità, con particolare attenzione ai fenomeni economico-finanziari.

Nel corso della cerimonia è intervenuto anche il comandante regionale Sicilia, generale Stefano Lombardi, che ha rivolto un ringraziamento al colonnello Mela per i risultati ottenuti durante i quattro anni alla guida del Comando provinciale di Ragusa e ha formulato gli auguri di buon lavoro al nuovo comandante.

Il passaggio di consegne segna così l’inizio di una nuova fase per il Comando provinciale della Guardia di finanza di Ragusa, con Vismara chiamato a dirigere le attività operative del Corpo sul territorio provinciale dopo l’esperienza maturata nel reparto specializzato di Milano.