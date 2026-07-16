Controlli rafforzati della Polizia di Stato nel territorio di Vittoria, con particolare attenzione all’area del Mercato ortofrutticolo. L’attività rientra in un piano straordinario di prevenzione e presidio del territorio già programmato nell’ambito del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Ragusa, con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle zone urbane e periferiche del comprensorio ipparino.

Il servizio si è concentrato in uno dei punti considerati più strategici della città, il Mercato ortofrutticolo, dove sono stati predisposti controlli sia agli accessi della struttura sia al suo interno. Alle operazioni hanno partecipato agenti della Squadra Mobile, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria e della Polizia Stradale, affiancati da unità cinofile impiegate nel corso delle verifiche.

Nel corso dell’attività sono stati controllati 24 veicoli e identificate complessivamente 33 persone. Tra queste figuravano anche soggetti già noti alle forze dell’ordine, circostanza che, tuttavia, non implica responsabilità in relazione ai controlli effettuati.

Il bilancio dell’operazione comprende cinque sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada e una sanzione amministrativa in materia di sostanze stupefacenti. Il materiale diffuso dalla Polizia di Stato non specifica la natura delle infrazioni contestate né fornisce ulteriori dettagli sul provvedimento relativo agli stupefacenti.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione pianificata a livello provinciale. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare il controllo del territorio attraverso una presenza più incisiva delle forze di polizia nelle aree ritenute maggiormente sensibili, con servizi mirati e coordinati tra i diversi reparti.

Il Mercato ortofrutticolo di Vittoria rappresenta uno dei principali poli economici della provincia di Ragusa e costituisce un’area caratterizzata da un intenso afflusso quotidiano di operatori, mezzi pesanti e veicoli commerciali. Proprio per queste caratteristiche viene periodicamente interessato da attività di verifica finalizzate al controllo della circolazione, all’identificazione delle persone presenti e al contrasto di eventuali condotte illecite.

La Polizia di Stato ha inquadrato il servizio nell’ambito delle attività di prevenzione, senza riferire dell’emersione di specifici episodi criminali collegati ai controlli svolti. Allo stato delle informazioni disponibili, il risultato dell’operazione è rappresentato dalle verifiche eseguite sul territorio e dalle sei contestazioni amministrative elevate durante il servizio: cinque per violazioni al Codice della strada e una per la normativa sugli stupefacenti.