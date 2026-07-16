C’è anche un nome comisano tra i protagonisti del Guinness World Record dedicato alla pizza conquistato recentemente a Napoli. Si tratta di Carmelo Celeste, pizzaiolo originario di Comiso che da anni vive e lavora all’estero e che ha preso parte all’impresa insieme all’associazione di pizzaioli di cui fa parte. La notizia è stata resa nota dal Comune di Comiso attraverso un messaggio di congratulazioni del sindaco Maria Rita Schembari.

Nel materiale diffuso dall’amministrazione comunale non vengono indicati ulteriori dettagli sul primato stabilito, né la categoria specifica del Guinness World Record ottenuto. Resta confermata, invece, la partecipazione di Celeste e della sua associazione all’iniziativa che si è svolta a Napoli e che ha portato al conseguimento del record.

Per il sindaco Schembari il risultato rappresenta un motivo di soddisfazione anche per la città di origine del pizzaiolo. Nel suo intervento ha sottolineato come Carmelo Celeste sia “un altro cittadino di Comiso che, come tanti altri, porta alto il nome della nostra città”, pur vivendo da molti anni fuori dall’Italia. Il primo cittadino ha attribuito il traguardo raggiunto alla passione, al sacrificio e al lavoro di squadra che hanno caratterizzato l’iniziativa.

Il riconoscimento assume così anche un valore simbolico per la comunità comisana. Nelle parole del sindaco, Celeste incarna l’esempio di quei giovani che, pur costruendo il proprio percorso professionale lontano dalla terra d’origine, continuano a mantenere un legame con Comiso attraverso il proprio lavoro e i risultati conseguiti in ambito internazionale.

Schembari ha quindi rivolto le congratulazioni non soltanto al pizzaiolo, ma anche all’associazione che ha preso parte all’impresa, formulando l’augurio di raggiungere nuovi obiettivi in futuro. Il messaggio è stato espresso a nome dell’amministrazione comunale, della Giunta e dell’intera comunità cittadina.

La pizza rappresenta uno dei simboli più riconoscibili della tradizione gastronomica italiana e Napoli è il luogo in cui vengono spesso organizzati eventi, manifestazioni e iniziative dedicate all’arte dei pizzaioli, comprese quelle finalizzate a stabilire record ufficiali riconosciuti a livello internazionale. Nel caso di Carmelo Celeste, la partecipazione al Guinness World Record viene richiamata dal Comune come un risultato che valorizza il percorso professionale del pizzaiolo e, allo stesso tempo, offre visibilità alla città di Comiso attraverso il successo di un suo concittadino.

Sulla base delle informazioni disponibili non sono stati resi noti altri particolari relativi alla composizione del gruppo di lavoro, alle modalità con cui è stato conseguito il record o alla data precisa dell’evento. L’elemento confermato resta la presenza di Carmelo Celeste tra i partecipanti all’iniziativa conclusasi con il riconoscimento del Guinness World Record e il plauso espresso dall’amministrazione comunale per il traguardo raggiunto.