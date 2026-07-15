Una denuncia dura, frontale, che punta il dito contro le condizioni della zona di Cammarana, una delle aree più suggestive della costa vittoriese ma, secondo Forza Italia, ormai ridotta a un luogo dove “vivere o anche solo venire al mare è diventato una gara di sopravvivenza”. A intervenire è Andrea La Rosa, segretario cittadino di Forza Italia per Vittoria e Scoglitti, che accusa l’amministrazione Aiello di aver “completamente dimenticato residenti, famiglie e turisti”. La Rosa descrive una situazione che definisce “inaccettabile”: una spiaggia immensa ma priva di passerelle per l’accesso, con disagi evidenti soprattutto per persone con disabilità. “Non abbiamo trovato una sola passerella che permettesse di scendere a mare. È come se i disabili non fossero considerati, come se non fossero accettati da queste parti”, afferma.

A questo si aggiunge la totale assenza di docce, che La Rosa definisce “un miraggio”, mentre a far da contraltare ci sarebbero “branchi di cani randagi che girano indisturbati”. “Questo non è solo uno schiaffo al turismo – denuncia – ma una mancanza di rispetto verso chi vive qui tutto l’anno. Le famiglie della zona sono state trattate come cittadini di serie B”.

Il segretario azzurro interviene anche sul tema del ponte di Cammarana, infrastruttura attesa da anni e fondamentale per la sicurezza e la viabilità della zona. “Finalmente, in extremis, Comune e Libero Consorzio hanno trovato un’intesa per non perdere il finanziamento. Bene, ma salvare i fondi all’ultimo minuto non è un trionfo: è il minimo sindacale”, afferma La Rosa. Ora che le risorse sono state confermate, Forza Italia promette vigilanza costante: “Rimarremo con il fiato sul collo affinché quest’opera sia realizzata senza scuse e senza ritardi. Residenti, cittadini e turisti meritano sicurezza, servizi e cantieri aperti. Vittoria e Scoglitti meritano di più”. Un comunicato che si inserisce in un clima di crescente malcontento nella fascia costiera, dove i residenti chiedono interventi immediati e una programmazione che valorizzi davvero uno dei tratti più belli del territorio vittoriese.