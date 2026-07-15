Arriva in Consiglio comunale a Comiso una proposta per intitolare una via, una piazza o un altro spazio pubblico a Pietro Ingrao, storico presidente della Camera dei Deputati e protagonista della vita politica italiana del secondo dopoguerra. La mozione è stata depositata il 9 luglio 2026 dai consiglieri comunali del Partito Democratico Gigi Bellassai e Gaetano Scollo, con il sostegno della segreteria cittadina del partito.

L’iniziativa chiede all’amministrazione comunale di avviare il procedimento necessario per individuare uno spazio da dedicare a Ingrao, scomparso nel 2015, e di organizzare una cerimonia pubblica accompagnata da un momento di approfondimento rivolto alla cittadinanza, con il coinvolgimento di scuole e associazioni.

Al centro della proposta c’è il riconoscimento del ruolo istituzionale ricoperto da Pietro Ingrao, presidente della Camera dei Deputati dal 1976 al 1979, figura che i promotori definiscono di rilievo nella storia della Repubblica italiana. Nella mozione si richiama il suo contributo al dibattito democratico del Paese, il suo impegno nelle istituzioni parlamentari e una visione della politica fondata sul pluralismo, sulla partecipazione e sul confronto.

Tra le motivazioni indicate compare anche il rapporto di Ingrao con la Sicilia. Il documento ricorda infatti che la famiglia paterna dello statista era originaria di Grotte, in provincia di Agrigento, e sottolinea come lo stesso Ingrao abbia più volte attribuito un valore formativo alla cultura siciliana nel proprio percorso politico.

La proposta richiama anche il legame con Comiso. Secondo quanto riportato nella mozione, negli anni Ottanta Ingrao partecipò ad alcuni momenti significativi della vita pubblica della città, intervenendo nel dibattito che in quel periodo riguardava il Mediterraneo, il disarmo e i temi della pace. Il testo non fornisce ulteriori dettagli sugli eventi richiamati.

Dal punto di vista amministrativo, i proponenti evidenziano che la normativa consente di avviare l’iter per un’intitolazione, essendo trascorsi più di dieci anni dalla morte di Ingrao. La mozione propone che lo spazio pubblico venga dedicato a “Pietro Ingrao – Statista e Presidente della Camera”.

L’atto impegna il sindaco e la Giunta a individuare un luogo ritenuto idoneo per l’intitolazione e a promuovere un’iniziativa pubblica in occasione della futura cerimonia, con l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni la figura politica e istituzionale di Ingrao.

La proposta dovrà ora essere inserita all’ordine del giorno del Consiglio comunale. I consiglieri firmatari auspicano che la discussione possa avvenire nella prima seduta utile e che l’assemblea si esprima favorevolmente sulla mozione. Al momento non sono note le posizioni degli altri gruppi consiliari né è stata fissata la data della discussione in aula.