Momenti di apprensione all’alba di oggi a Vittoria, dove un incendio ha gravemente danneggiato un negozio di abbigliamento situato all’angolo tra via Roma e via Gaeta, nel cuore della città. Le fiamme sono divampate intorno alle 5 del mattino, richiedendo un intervento immediato dei vigili del fuoco per evitare che il rogo si propagasse agli edifici circostanti.

L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata, quando il fuoco ha iniziato a interessare i locali dell’attività commerciale. In pochi minuti sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per contenere velocemente le fiamme.

Il negozio ha riportato ingenti danni. Al termine delle operazioni di spegnimento, l’area è stata messa in sicurezza per consentire l’avvio dei rilievi tecnici necessari a ricostruire quanto accaduto.

Sulle cause dell’incendio, al momento, non ci sono certezze. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per stabilire l’origine del rogo e verificare ogni possibile scenario. Tra le ipotesi prese in considerazione figura anche quella di un incendio doloso, ma si tratta di una possibilità che, allo stato attuale, non è confermata. Saranno le verifiche tecniche e investigative a chiarire se le fiamme siano state provocate accidentalmente oppure se vi siano elementi che possano far ipotizzare un’origine intenzionale.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni attraverso l’analisi dello stato dei luoghi e degli eventuali elementi raccolti durante il sopralluogo. Fino al completamento degli accertamenti, le cause dell’incendio restano dunque in fase di verifica. (Foto Assenza)