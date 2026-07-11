Quarant’anni dopo l’esame di maturità, gli ex alunni della classe V D dell’Istituto Tecnico Commerciale “Archimede” di Modica si sono ritrovati per una serata dedicata ai ricordi e al valore dei legami costruiti tra i banchi di scuola. L’incontro si è svolto ieri sera in un locale della riviera ispicese e ha riunito gran parte dei compagni di classe dell’anno scolastico 1985/1986.

Alla rimpatriata hanno partecipato Nino Ruta, Salvo Spadaro, Rosalba Carbonaro, Patrizia Caccamo, Lucia Vindigni, Peppe Marina, Rosy Spadola, Adriano Pace, Claudio Abbate, Pinello Gennaro, Salvatore Busacca, Giovanni Paternò e Luigi Gugliotta. Ospiti della serata anche due dei docenti che accompagnarono la classe fino al diploma, la professoressa Giovanna Scifo e il professore Giovanni Scollo.

Per molti è stata l’occasione di rivedersi dopo decenni. Tra racconti, fotografie, aneddoti e ricordi, gli ex studenti hanno ripercorso gli anni trascorsi all’ITC “Archimede”, una fase della loro vita che ha preceduto percorsi personali e professionali molto diversi. Dopo il diploma, infatti, ciascuno ha seguito la propria strada, ma il ritrovo ha riportato al centro un’esperienza condivisa che continua a rappresentare un punto di riferimento per il gruppo.

L’iniziativa ha avuto anche un significato simbolico nei confronti degli insegnanti presenti. La partecipazione della professoressa Scifo e del professore Scollo ha permesso agli ex alunni di ricordare il ruolo svolto dai docenti nel percorso formativo della classe. Durante la serata è stato rivolto un pensiero anche a chi non ha potuto prendere parte all’appuntamento.

L’incontro si inserisce nella tradizione delle cosiddette “rimpatriate”, momenti che riuniscono ex compagni di scuola a distanza di molti anni dal diploma. In questo caso l’anniversario ha segnato i quarant’anni dalla conclusione del percorso scolastico, offrendo l’occasione per ritrovare persone con cui si erano condivisi cinque anni di studio e di vita quotidiana.

L’ITC “Archimede” di Modica rappresentò, per quella classe, il luogo in cui si formarono relazioni destinate a durare nel tempo. È questo l’aspetto emerso con maggiore evidenza durante la serata: il desiderio di ritrovarsi, di ricordare un periodo importante della propria giovinezza e di mantenere vivo un rapporto che, nonostante il trascorrere dei decenni, continua a legare gli ex studenti della V D dell’anno scolastico 1985/1986.