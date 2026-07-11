Scicli e Santa Croce Camerina, procedono i cantieri finanziati dalla Regione: sopralluoghi sugli interventi sportivi e di riqualificazione urbana. Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori finanziati dalla Regione Siciliana a Scicli e Santa Croce Camerina. Nel fine settimana il deputato regionale Ignazio Abbate ha effettuato una serie di sopralluoghi nei cantieri sostenuti attraverso emendamenti da lui presentati, verificando lo stato di avanzamento degli interventi insieme ai rappresentanti delle amministrazioni comunali e ai referenti locali.

La prima visita ha riguardato il Tennis Club Scicli, dove è in corso un intervento da 470 mila euro destinato alla riqualificazione dell’impianto sportivo. Il progetto prevede il rifacimento dei campi da gioco, della palestra, degli spogliatoi e delle aree ricreative della struttura. Al sopralluogo hanno preso parte il sindaco Mario Marino, la presidente del Consiglio comunale Desirè Ficili, alcuni consiglieri comunali, il main sponsor dell’associazione Bartolo Mililli e i rappresentanti della società sportiva.

Secondo quanto riferito durante la visita, il cantiere sta rispettando i tempi previsti. Abbate ha dichiarato di aver riscontrato un avanzamento dei lavori in linea con il cronoprogramma e ha annunciato che l’attenzione si sposterà presto anche sullo stadio comunale “Ciccio Scapellato”, dove sono previsti interventi finalizzati all’ottenimento dell’agibilità dell’impianto. Sul progetto, però, non sono stati forniti ulteriori dettagli né indicazioni sui tempi di avvio o sull’entità dell’investimento.

Dal comprensorio sciclitano il sopralluogo si è spostato a Santa Croce Camerina, in contrada Finaiti, dove è in corso un intervento di riqualificazione urbana finanziato con 100 mila euro attraverso un emendamento inserito nella legge finanziaria regionale 2025. Alla visita hanno partecipato il sindaco del Comune, il presidente del Consiglio comunale Luca Agnello e il referente della Democrazia Cristiana Gioacchino Iozzia.

Anche in questo caso è stato confermato il regolare avanzamento delle opere. La novità emersa durante il sopralluogo riguarda il reperimento di ulteriori risorse economiche: sono stati infatti stanziati altri 20 mila euro che, secondo quanto comunicato, consentiranno di completare integralmente gli interventi previsti dal progetto senza ridimensionarne il contenuto.

Abbate ha definito il nuovo finanziamento un passaggio significativo per consentire la conclusione dell’opera e ha ribadito che il cantiere continuerà a essere seguito durante tutte le fasi dell’esecuzione. Il parlamentare regionale ha anche ringraziato gli amministratori comunali e i rappresentanti politici coinvolti per la collaborazione istituzionale nella gestione dell’intervento.

I due sopralluoghi rappresentano un momento di verifica sull’attuazione di opere già finanziate e in corso di realizzazione. Dalle informazioni disponibili emerge che, allo stato attuale, entrambi i cantieri procedono regolarmente. Restano invece da definire, sulla base degli elementi resi noti, le date previste per la conclusione dei lavori e l’apertura al pubblico delle strutture interessate dagli interventi.