Vittoria piange la scomparsa di Mariella Trovato, morta all’età di 47 anni. La notizia ha suscitato profondo cordoglio in città, dove in queste ore sono numerosi i messaggi di vicinanza rivolti ai familiari. Mariella Trovato lascia due figli.
L’ultimo saluto è previsto domani alle 10.30 nella parrocchia di San Domenico Savio, dove saranno celebrati i funerali. Attorno alla famiglia si è stretta la comunità vittoriese, con tanti attestati di affetto e partecipazione al dolore per la perdita della donna.