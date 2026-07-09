Un uomo di 63 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato aggredito da due pitbull mentre si trovava in un terreno a Pedalino, frazione di Comiso. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi e ha richiesto un intervento di soccorso particolarmente complesso.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che, valutata la gravità delle lesioni riportate dall’uomo, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Il 63enne è ricoverato nel nosocomio catanese con profonde ferite giudicate gravi. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’aggressione né sulle cause che hanno portato all’attacco dei due cani. Anche le condizioni cliniche dell’uomo non sono state aggiornate oltre al ricovero nel nosocomio catanese.