All’alba, durante un servizio di controllo contro il fenomeno delle cosiddette “fumarole”, la Polizia provinciale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha identificato e denunciato il presunto responsabile di un incendio nell’area del mercato ortofrutticolo di Comiso.

L’intervento è avvenuto intorno alle 4.30 in contrada Mendolilla, dove una pattuglia ha sorpreso un rogo alimentato, secondo quanto riferito dall’ente, dall’abbruciamento di rifiuti speciali non pericolosi, tra cui cassette in legno, cassette in plastica e altri materiali di imballaggio.

Gli agenti hanno identificato un uomo di 38 anni, ritenuto il presunto autore dell’incendio. Nei suoi confronti sono stati eseguiti gli adempimenti previsti per il deferimento all’autorità giudiziaria. Saranno gli accertamenti successivi a definire eventuali responsabilità.

L’operazione rientra nei servizi notturni predisposti dalla Polizia provinciale per contrastare gli illeciti ambientali legati ai roghi di rifiuti. La presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, ha spiegato che l’attività di vigilanza sul territorio proseguirà, sottolineando l’impegno del corpo, coordinato dal comandante Raffaele Falconieri e con l’attività operativa del commissario Antonio Terribile, nel controllo del territorio e nel contrasto alle violazioni ambientali.