A Modica torna al centro il tema dell’ammodernamento dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri”. I gruppi consiliari di opposizione Democrazia Cristiana, Radici Iblee e Siamo Modica hanno incontrato il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Pino Drago, per fare il punto sulle principali criticità infrastrutturali del presidio sanitario e sulle prospettive di finanziamento degli interventi.

Il confronto segue il tavolo tecnico del 27 marzo con il direttore amministrativo dell’Asp, Massimo Cicero, e i tecnici dell’azienda sanitaria. In quell’occasione erano stati affrontati alcuni interventi urgenti, tra cui la messa in sicurezza del piazzale antistante il Padiglione B, con lavori destinati a eliminare il dissesto del manto stradale e a realizzare un percorso pedonale pavimentato.

Nel nuovo incontro, al quale hanno preso parte anche il direttore dello staff Angelo Costa, l’attenzione si è spostata sulle opere considerate strategiche per il rilancio dell’ospedale. Tra le priorità indicate figurano la riqualificazione della struttura incompiuta della cosiddetta “cupola”, il rifacimento del parcheggio, gli interventi sul Dipartimento di Salute Mentale e il completamento del secondo piano del nosocomio.

Secondo quanto riferito dai consiglieri, l’Asp ha confermato la disponibilità a portare avanti il percorso di riqualificazione e ad avviare una definizione delle priorità di intervento.

Durante il confronto è stato affrontato anche il tema delle risorse economiche necessarie per l’ammodernamento degli ospedali di Modica e Vittoria, indicati come le strutture più datate della provincia. I gruppi consiliari propongono di inserire nella prossima manovra finanziaria della Regione le somme necessarie per finanziare la progettazione esecutiva dei due presidi, così da renderli pronti a partecipare ai futuri bandi di finanziamento. La direzione dell’Asp, secondo quanto comunicato dagli stessi consiglieri, avrebbe espresso condivisione sull’impostazione della proposta.

I rappresentanti di Democrazia Cristiana, Radici Iblee e Siamo Modica hanno annunciato che venerdì presenteranno un documento programmatico con le richieste ritenute prioritarie per il completamento e l’ammodernamento dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri”.