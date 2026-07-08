Il Consiglio provinciale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha approvato all’unanimità un documento che rilancia le richieste del territorio sul fronte delle infrastrutture viarie. L’atto sollecita il completamento del tratto autostradale Modica-Scicli e, allo stesso tempo, chiede lo stanziamento delle risorse necessarie alla progettazione dei lotti 12 e 13 del collegamento tra l’aeroporto di Comiso e l’area di Gela-Niscemi.

Il testo nasce dalla rimodulazione di un precedente atto di indirizzo presentato dal Partito Democratico, su proposta della presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari, con l’obiettivo di esprimere una posizione condivisa dall’intero Consiglio sulle principali opere considerate strategiche per la provincia.

Nel corso della seduta, Schembari ha ribadito che le due infrastrutture non devono essere considerate alternative. La presidente ha sostenuto che la Sicilia debba ottenere maggiori investimenti dallo Stato e ha affermato che sia il completamento della Modica-Scicli sia il collegamento tra Gela e l’aeroporto di Comiso sono interventi necessari. Ha aggiunto che tali opere, a suo avviso, possono procedere senza incidere sul percorso relativo al Ponte sullo Stretto di Messina, ritenuto funzionale anche allo sviluppo del progetto cargo dello scalo comisano.

La stessa seduta si è conclusa con l’approvazione unanime della quarta variazione al Bilancio di previsione 2026-2028. Il provvedimento utilizza oltre 10 milioni di euro di avanzo di amministrazione disponibile per finanziare una serie di interventi sul territorio provinciale.

Tra le opere previste figura lo stanziamento di un milione di euro per la realizzazione di rotatorie lungo la strada provinciale 25, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione. Destinati anche 3,23 milioni di euro al completamento della riqualificazione dell’ex Albergo La Pineta di Chiaramonte Gulfi, mentre 110 mila euro finanzieranno la prima fase del progetto “Così come sei”, dedicata alla manutenzione straordinaria della struttura di via delle Madonie, a Ragusa.

Le risorse saranno impiegate anche per interventi sulla viabilità provinciale, tra cui la messa in sicurezza della SP 60 e del Ponte Cammarana, oltre a manutenzioni diffuse della rete stradale. Il piano comprende fondi per l’efficientamento della depurazione delle acque, il sostegno agli impianti sportivi comunali, la manutenzione dell’edilizia scolastica e degli immobili dell’ente, la pulizia delle strade provinciali, la raccolta dei rifiuti, verifiche tecniche sulle infrastrutture, l’ammodernamento dell’autoparco e il potenziamento delle dotazioni tecniche.

La variazione di bilancio prevede infine finanziamenti destinati alla promozione del territorio, allo sviluppo turistico e sociale, ai contributi per manifestazioni di interesse sovracomunale, alle iniziative per il centenario dell’istituzione della Provincia e al sostegno della governance della DMO “Enjoy Barocco – South East Sicily”.