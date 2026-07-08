Comiso si prepara a ospitare due giorni dedicati alle arti visive, alla musica, al teatro e alla letteratura. Venerdì 10 e sabato 11 luglio la Pinacoteca cittadina farà da sede alla Festa degli Artisti Sicilia 2026, manifestazione a ingresso gratuito che riunirà artisti provenienti da diversi ambiti espressivi con un programma aperto al pubblico.

L’apertura della rassegna, venerdì, sarà affidata alle poesie di Maurizio Damiano, seguite dall’esibizione del chitarrista classico Samuel Vaccaro e del tenore Dario Adamo. I tre protagonisti si alterneranno sul palco con momenti di performance condivisa. Nella stessa serata la compagnia Aregoladarte porterà in scena lo spettacolo Lisistrata: potere alle donne. In calendario anche uno spazio dedicato alla moda, con un laboratorio sull’impiego di materiali di riciclo per promuovere pratiche creative orientate alla sostenibilità.

Il programma di sabato si aprirà con “I sentieri della mente”, incontro dedicato al rapporto tra musica e benessere condotto dal cantautore e musicoterapista Saro Ingegneri. Alle 19.30 è previsto il passaggio del corteo storico Città di Avola nel centro di Comiso, mentre la serata proseguirà con lo show degli artisti partecipanti e i concerti delle band Naif & The Band e Gli Artisti per caso.

Per tutta la durata della manifestazione la Pinacoteca ospiterà laboratori di pittura, hobbistica e attività creative. In programma anche la presentazione delle opere degli scrittori siciliani Giuseppe Ioppolo e Gaetano Tizza, mentre la Maga Benny proporrà spettacoli di illusionismo rivolti a un pubblico di tutte le età.

L’evento sarà seguito in diretta da Radio Sole, diretta da Gaetano Milazzo. Una puntata speciale del programma televisivo “Mi Racconti”, condotto da Milena Traviglia, sarà dedicata alla manifestazione e trasmessa su Tva Catania.

Il direttore artistico della rassegna, Maurizio Di Mauro, ha spiegato che l’obiettivo dell’iniziativa è offrire uno spazio di condivisione tra artisti e pubblico attraverso linguaggi espressivi differenti. L’ingresso è libero fino al raggiungimento della capienza della struttura.