L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa punta a rafforzare il confronto con la Pubblica amministrazione e apre nuovi canali di interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e con l’Inps. È il risultato di una serie di incontri istituzionali che si sono svolti nei giorni scorsi e che, secondo quanto emerso dai tavoli di lavoro, dovrebbero tradursi in strumenti operativi destinati a semplificare l’attività quotidiana dei professionisti.

Tra gli esiti del confronto con il direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, Vincenzo Parlato, figura l’impegno a mettere a disposizione degli iscritti all’Ordine indirizzi e-mail e Pec dedicati, con l’obiettivo di favorire un contatto diretto con gli uffici e ridurre i tempi di gestione delle pratiche. Durante l’incontro sono stati affrontati anche gli aspetti operativi legati alla cosiddetta rottamazione-quinquies, con particolare attenzione alle criticità riscontrate nel ricalcolo delle rateizzazioni.

Un secondo incontro si è svolto con il direttore provinciale dell’Inps, Saverio Giunta. Il confronto si è concentrato soprattutto sulle problematiche del comparto agricolo, settore di rilievo per il territorio ragusano, e sulla possibilità di individuare soluzioni per rendere più agevole il rapporto tra professionisti e istituto previdenziale.

Per dare continuità al dialogo è già previsto un nuovo appuntamento a settembre, che sarà aperto all’intera categoria. L’obiettivo è trasformare il confronto con i due enti in un percorso stabile, affrontando con regolarità le questioni operative che emergono nell’attività professionale.

Agli incontri hanno partecipato il presidente dell’Ordine Michelangelo Aurnia, la vicepresidente Tiziana Vitale e il segretario Sergio Cassisi, insieme ai consiglieri delegati ai rapporti con gli enti: Pina Bommaci per l’Inps e Carmelo Frasca per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

«Continuiamo a lavorare per accorciare le distanze tra professionisti e Pubblica amministrazione, perché un dialogo diretto e costruttivo con gli enti è fondamentale per migliorare la qualità del lavoro dei colleghi e offrire risposte più tempestive alle esigenze del territorio», ha dichiarato il presidente Aurnia.