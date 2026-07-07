A Scoglitti torna al centro dell’attenzione il tema della sicurezza sul lungomare. Il segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa, chiede che vengano mantenuti e rafforzati i controlli della Polizia municipale nel tratto compreso tra l’Hotel Mida e Baia Dorica, indicato come uno dei punti più critici della frazione durante il periodo estivo.

Secondo quanto riferito dall’esponente politico, negli ultimi giorni sarebbero aumentate le segnalazioni di residenti e frequentatori della zona riguardo a comportamenti pericolosi alla guida. La Rosa parla di auto lanciate ad alta velocità, motocicli e scooter che effettuerebbero manovre rischiose tra biciclette e pedoni, rendendo difficoltoso anche l’attraversamento sulle strisce.

La richiesta rivolta al sindaco e al comandante della Polizia municipale è quella di garantire una presenza costante delle pattuglie lungo il litorale, con controlli mirati e sanzioni nei confronti di chi non rispetta il Codice della strada. L’obiettivo, sostiene La Rosa, è prevenire incidenti e ristabilire condizioni di sicurezza per residenti, famiglie e turisti.

Nel suo intervento il segretario di Forza Italia riferisce di avere avuto un confronto informale con il neocomandante della Polizia municipale, Alessandro Basile, dal quale avrebbe ricevuto rassicurazioni sull’impiego delle pattuglie nell’area segnalata. La Rosa afferma inoltre di avere già riscontrato la presenza degli agenti nella giornata di lunedì, ma ritiene necessario che i controlli proseguano senza interruzioni durante tutta la stagione estiva.

Tra le richieste figura anche l’intensificazione delle verifiche sui monopattini utilizzati in modo irregolare, tema che, secondo l’esponente politico, richiede particolare attenzione nelle settimane di maggiore afflusso turistico.

Al momento non risultano indicati episodi specifici o dati ufficiali che documentino l’entità del fenomeno descritto. Le criticità evidenziate nell’intervento rappresentano quindi le segnalazioni e le valutazioni espresse da Andrea La Rosa, che sollecita il Comune e la Polizia municipale a proseguire nell’attività di vigilanza sul lungomare di Scoglitti.