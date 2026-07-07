Un ragazzo di 19 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato a Vittoria per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il provvedimento è scattato al termine di un controllo del territorio effettuato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza.
Durante una perquisizione personale, i poliziotti hanno trovato il giovane in possesso di un coltello a scatto lungo complessivamente 16 centimetri, con una lama di 7 centimetri. L’arma è stata sequestrata.
Al termine degli accertamenti, nei confronti del 19enne è stata formalizzata una denuncia in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.