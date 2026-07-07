A oltre dieci giorni dall’ultimo avanzamento visibile, il cantiere della pista ciclabile di via Ettore Fieramosca, a Ragusa, resta fermo. A segnalare la situazione è il consigliere comunale Sergio Firrincieli, che annuncia un’interrogazione in Consiglio comunale per chiedere all’amministrazione chiarimenti sulle ragioni dello stop.

Secondo quanto riferito dal consigliere, da diversi giorni nel cantiere non sarebbero presenti operai e non si registrerebbero progressi nei lavori. Una circostanza che, sostiene Firrincieli, appare difficile da comprendere anche perché il periodo di chiusura delle scuole garantirebbe una circolazione più scorrevole, consentendo di proseguire l’intervento con minori disagi per il traffico.

Tra i punti sollevati dal consigliere c’è anche il futuro del progetto. Firrincieli ribadisce la richiesta, già avanzata in passato, di una revisione dell’intervento che preveda l’allargamento della carreggiata per agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso e un ridimensionamento della pista ciclopedonale. Secondo il consigliere, se l’interruzione dei lavori fosse legata a una modifica progettuale in questa direzione, il gruppo sarebbe favorevole alla soluzione.

Al momento, però, non risultano comunicazioni ufficiali che spieghino le cause della sospensione del cantiere o l’eventuale avvio di una variante progettuale. Proprio per questo Firrincieli chiede che l’amministrazione riferisca in aula sullo stato dell’opera e sui tempi previsti per la ripresa dei lavori.

Le motivazioni del fermo restano quindi, allo stato attuale, non confermate. Sarà il confronto in Consiglio comunale, annunciato dallo stesso consigliere, a fornire eventuali chiarimenti sull’andamento dell’intervento e sulle decisioni dell’amministrazione.