Il Festival Letterario Scenari entra nel vivo e si prepara a un nuovo fine settimana di appuntamenti a Modica con alcuni protagonisti della cultura, dello spettacolo e della politica italiana. Dal 9 al 12 luglio il cartellone propone incontri con l’attrice Iaia Forte, la scrittrice e conduttrice televisiva Csaba Dalla Zorza, l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e l’attore Enzo Iacchetti, affiancati da iniziative dedicate ai bambini e da eventi musicali nel centro storico.

Il programma si aprirà giovedì 9 luglio al Belvedere dell’Idria con “Scenari al Tramonto”. Alle 19 Iaia Forte porterà in scena una lettura tratta da L’Isola di Arturo di Elsa Morante. L’attrice, nota per il suo percorso tra cinema, teatro e televisione, sarà seguita dall’appuntamento musicale “Aperitivo & Sounds” sulla Terrazza Scenari by Raro Jazz, con Alessandro Tidona al pianoforte e Roberto Barni al contrabbasso.

Venerdì 10 luglio, nell’atrio comunale di Palazzo San Domenico, sarà la volta di Csaba Dalla Zorza. Intervistata dalla giornalista Chiara Scucces, presenterà il suo romanzo Io sono Adele (Marsilio), che racconta la storia di una donna sessantenne trasferitasi dalla Lombardia alla Provenza per lavorare come governante, affrontando temi come l’indipendenza economica, la maternità, la fine di un matrimonio e la ricerca di una nuova felicità.

La serata di sabato 11 luglio sarà invece dedicata all’attualità politica internazionale. A Palazzo San Domenico, Paolo Gentiloni dialogherà con il politologo Paolo Magri sui principali scenari geopolitici, dai rapporti tra Italia, Stati Uniti e Unione Europea alle crisi internazionali e alle prospettive della politica europea. L’incontro offrirà un confronto sui temi che stanno segnando l’evoluzione degli equilibri internazionali.

La chiusura del weekend, domenica 12 luglio, è affidata a Enzo Iacchetti, ospite della scalinata di San Giovanni, a Modica Alta. L’attore presenterà il libro 25 minuti di felicità (Bompiani), autobiografia nella quale ripercorre la propria carriera e le esperienze personali che hanno segnato il suo percorso artistico e umano, tra successi, difficoltà e incontri determinanti.

Accanto agli incontri con gli autori, il festival conferma anche gli appuntamenti collaterali. Sabato pomeriggio il Fattojo Bonajuto ospiterà “Bonajuto for Kids”, laboratorio gratuito dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni per scoprire la tradizione del cioccolato modicano, con prenotazione obbligatoria. In serata tornerà anche “ScenaRiad”, il dopofestival organizzato in collaborazione con l’associazione Riad, che per questa edizione si sposterà in via Grimaldi con un percorso musicale tra le vie del centro storico.