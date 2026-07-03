McDonald’s torna a Modica con un nuovo punto vendita inaugurato oggi, 3 luglio, in via Cava Gucciardo nell’area del Polo commerciale. L’apertura segna il ritorno del marchio in città dopo alcuni anni di assenza e rappresenta il sesto ristorante della catena in provincia di Ragusa e il 50° in Sicilia. Fin dalle prime ore della giornata il locale è stato preso d’assalto da numerose famiglie e curiosi.

La nuova struttura sorge nella stessa zona commerciale del quartiere Sorda che in passato aveva già ospitato un McDonald’s. Il ritorno del marchio risponde così a una presenza che era venuta meno negli ultimi anni e amplia ulteriormente la rete provinciale dei ristoranti gestiti da Vincenzo Trovato, licenziatario dei sei punti vendita presenti nel territorio ragusano.

Tra gli aspetti più rilevanti dell’investimento c’è la creazione di 50 nuovi posti di lavoro, elemento sottolineato anche durante la cerimonia inaugurale. Il sindaco Maria Monisteri ha evidenziato come il nuovo ristorante rappresenti non solo un’opportunità occupazionale, ma anche un luogo di aggregazione per giovani e famiglie. «Siamo felicissimi di accogliere nella nostra città un nuovo McDonald’s», ha dichiarato, ricordando che la precedente chiusura aveva lasciato Modica priva di un punto di riferimento nel settore del fast food in franchising.

Nel corso dell’inaugurazione, Vincenzo Trovato ha ringraziato collaboratori e maestranze coinvolte nella realizzazione del progetto. «Senza una collaborazione così importante non saremmo riusciti a essere qui oggi», ha affermato, riconoscendo il contributo di tutte le persone che hanno partecipato all’apertura del nuovo locale.

Il ristorante dispone di 291 posti a sedere, dell’area McCafé, della doppia corsia McDrive, del servizio McDelivery e di uno spazio giochi dedicato ai bambini, pensato anche per ospitare feste di compleanno. L’orario di apertura va dalle 7 del mattino alle 2 di notte, mentre il McDrive resterà operativo 24 ore su 24 il venerdì e il sabato.

L’affluenza registrata già nella giornata inaugurale, con numerose famiglie e clienti in coda fin dall’apertura, testimonia l’interesse che il ritorno del marchio aveva suscitato in città. L’inaugurazione consolida inoltre la presenza di McDonald’s nel territorio ibleo, dove la rete comprende già due ristoranti a Ragusa e quelli di Marina di Ragusa, Pozzallo e Vittoria.