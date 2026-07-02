Da lunedì 6 luglio cambierà la viabilità sul Ponte Guerrieri a Modica. L’ANAS avvierà infatti un intervento di consolidamento e messa in sicurezza dell’infrastruttura, con conseguenti modifiche alla circolazione. Per consentire l’esecuzione dei lavori, il traffico sarà regolato da un senso unico alternato con impianto semaforico, una misura destinata a rimanere in vigore per circa tre settimane.

L’intervento rientra nel programma di manutenzione predisposto da ANAS per la rete stradale di competenza e viene indicato come non rinviabile, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della struttura e degli utenti della strada.

Le modifiche interesseranno uno dei collegamenti più utilizzati della città, con possibili rallentamenti soprattutto nelle fasce orarie di maggiore traffico. Gli automobilisti sono quindi invitati a programmare gli spostamenti tenendo conto dei tempi di percorrenza che potrebbero allungarsi durante il periodo del cantiere.

L’avvio dei lavori è stato comunicato al comando della Polizia Locale di Modica. A renderlo noto è stata il sindaco Maria Monisteri Caschetto, spiegando che l’ANAS ha informato il Comune dell’inizio degli interventi previsto per lunedì.

«L’ANAS ha comunicato al comando della nostra Polizia locale che da lunedì prossimo inizieranno i lavori di consolidamento e messa in sicurezza sul Ponte Guerrieri», ha dichiarato il sindaco, precisando che si tratta di interventi «indifferibili» già inseriti nel piano di manutenzione dell’ente gestore. Secondo quanto comunicato dall’ANAS, la durata prevista del cantiere è di tre settimane.

Salvo modifiche al cronoprogramma, la circolazione sul ponte continuerà quindi a essere garantita attraverso il sistema di regolazione semaforica fino al completamento degli interventi.