Scoglitti torna al centro del dibattito sul turismo. Confcommercio Vittoria richiama l’attenzione sulla necessità di garantire servizi, decoro urbano, accessibilità e programmazione per sostenere l’attrattività della frazione marinara non soltanto nei mesi estivi. L’associazione di categoria evidenzia come la competitività della località passi dalla qualità dell’accoglienza e da interventi strutturali capaci di accompagnare lo sviluppo turistico durante tutto l’anno.

Turismo a Scoglitti, Confcommercio chiede programmazione e servizi

A intervenire è stato il presidente della sezione di Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, insieme al direttivo dell’associazione. Il turismo, sottolinea, rappresenta un patrimonio che va oltre l’aspetto economico perché coinvolge l’identità del territorio, la tradizione marinara, il lavoro della pesca e la valorizzazione del pescato locale.

L’associazione richiama anche l’impegno degli operatori economici – tra pubblici esercizi, ristoranti, strutture ricettive e stabilimenti balneari – che continuano a investire nella convinzione che Scoglitti possa consolidare il proprio ruolo come destinazione turistica.

Secondo Confcommercio, però, la promozione del territorio deve essere accompagnata da condizioni concrete di accoglienza. Tra gli aspetti indicati figurano la disponibilità di parcheggi, la pulizia degli spazi pubblici, servizi funzionanti sul lungomare e infrastrutture pienamente accessibili.

Lenzo richiama il tema della destagionalizzazione, sostenendo che non significhi semplicemente prolungare la stagione estiva, ma creare le condizioni affinché il borgo sia attrattivo anche nei periodi precedenti e successivi all’alta stagione. «La destagionalizzazione – afferma – non consiste nello spostare più avanti l’estate, ma nel creare le condizioni affinché Scoglitti sia attrattiva prima, durante e dopo l’alta stagione. Vuol dire programmazione, visione e investimenti».

Nel suo intervento il presidente evidenzia alcune criticità che, a suo giudizio, rischiano di incidere sulla qualità dell’offerta turistica: accessi al mare incompleti, servizi insufficienti, strade soggette ad allagamenti e opere che procedono con lentezza. Situazioni che, osserva, possono compromettere l’immagine della località e il ritorno dei visitatori.

Confcommercio sottolinea anche le difficoltà affrontate dagli imprenditori del settore, chiamati a programmare investimenti e assunzioni in una stagione balneare avviata in ritardo. Da qui l’invito a superare le contrapposizioni e ad avviare un confronto orientato a soluzioni condivise.

In conclusione, l’associazione ribadisce la disponibilità al dialogo con istituzioni e territorio, sostenendo che il futuro turistico di Scoglitti dipenda dalla capacità di costruire una strategia comune e di lungo periodo.