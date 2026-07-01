Giovanni Caccamo, PFM – Premiata Forneria Marconi, Nek, e Roberto Lipari tra glli ospiti più attesi di “In Teatro Aperto”, la rassegna estiva promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi che anche quest’anno animerà l’estate modicana con una proposta di musica, comicità e teatro che affianca ai grandi nomi del panorama artistico nazionale, le migliori espressioni del territorio. Un cartellone culturale tra i più ricchi e articolati dell’estate siciliana, pensato per coinvolgere pubblici diversi e trasformare l’Auditorium Mediterraneo “Nannino Ragusa” di Marina di Modica in uno dei principali palcoscenici della stagione.

Ad aprire ufficialmente il cartellone, il 25 luglio alle 21.30, sarà l’energia di Toti e Totino con “Eccoci Qua”, un concentrato di comicità che attraversa le contraddizioni del nostro tempo, osservate attraverso lo sguardo ironico e sagace della storica coppia comica palermitana formata da Salvatore Mancuso e Salvatore La Mantia.

Il 30 luglio alle 21.45 l’Auditorium Mediterraneo ospiterà invece “La Notte di Certe Notti”, il concerto-evento della Radiofreccia – Ligabue Tribute Experience che celebra il decimo anniversario della band con la partecipazione speciale di Federico Poggipollini, storico chitarrista di Luciano Ligabue.

Il 2 agosto alle 21.45 Giovanni Caccamo porterà sul palco “L’alba dentro l’imbrunire”, il nuovo tour con la Sicily Orchestra diretta da Luigi Sferrazza, un viaggio musicale che ripercorre i suoi brani più amati e le canzoni scritte per altri interpreti, e rende omaggio al maestro Franco Battiato. Un viaggio tra parole, musica ed emozioni, in cui la forza evocativa delle orchestrazioni si intreccia con la sensibilità artistica di uno degli autori più raffinati della scena contemporanea italiana.

Il 6 agosto alle 21.45 salirà sul palco Roberto Lipari con “L’ultimo spettacolo”, il monologo che a marzo ha già conquistato il pubblico del Teatro Garibaldi di Modica facendo subito registrare il tutto esaurito. Uno spettacolo esilarante, personale e surreale quanto basta, in cui Lipari accompagna gli spettatori in un viaggio introspettivo tra episodi della propria vita, paradossi della quotidianità, dubbi, sogni e riflessioni sul mondo che ci circonda.



PFM – Premiata Forneria Marconi sarà invece sul palco l’11 agosto con il tour “Doppia traccia”, uno spettacolo che unisce da un lato i grandi successi che hanno fatto la storia del gruppo, dall’altro l’omaggio a Fabrizio De André con “PFM canta De André”. Uno show sempre diverso che rinnova il proprio suono tra rock, progressive e suggestioni classiche grazie alla straordinaria intesa tra i musicisti: Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Lucio Fabbri, Alessandro Scaglione, Marco Sfogli ed Eugenio Mori. Special guest Luca Zabbini.



Il 21 agosto arriverà Nek con il suo “Nek Hits Live”, il tour che ha attraversato Italia, Canada, Stati Uniti ed Europa. Accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, Nek proporrà i brani che hanno segnato oltre trent’anni di carriera in una dimensione live essenziale ed energica. Con oltre dieci milioni di dischi venduti e diciotto album in studio, è una delle voci più riconoscibili del panorama musicale italiano.

Accanto ai grandi eventi, torna anche l’appuntamento con il teatro amatoriale, da sempre parte integrante della programmazione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi e preziosa espressione della vivacità culturale del territorio.

Il 1° agosto alle 21.45, all’Auditorium Mediterraneo, la Compagnia CGS Salvatore Quasimodo porterà in scena “I commedianti uomini devoti e donne pie”, con la regia di Nello Pluchino. Gli spettacoli proseguiranno nell’Atrio Comunale di Modica l’8 agosto alle 21.00 con “Caos in sartoria… dal primo all’ultimo bottone” della Compagnia Sipario Blu, regia di Piero Pisana; il 22 agosto alle 21.00 con “Fumo negli occhi” della Compagnia Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi, regia di Vito Cultrera; e il 28 agosto alle 21.00 con il ritorno di “Annata ricca massaru cuntentu”, portato in scena dalla Compagnia Ciuri ri Maj.

“Il cartellone è ormai completo e rappresenta perfettamente la nostra idea di programmazione culturale – commentano Maria Monisteri e Tonino Cannata, rispettivamente presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – Abbiamo costruito una proposta capace di parlare a pubblici diversi, che attirerà sicuramente anche i tanti turisti che in questo periodo visitano i nostri luoghi. Un’estate pensata per emozionare, coinvolgere e offrire occasioni di incontro in una delle location più suggestive della costa siciliana”.

La stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica gode del patrocinio del Comune di Modica, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio di Ragusa, e di diversi sponsor privati. Media partner Video Regione. La prevendita dei biglietti è attiva al botteghino del teatro e online su www.ciaotickets.com/organizzatore/teatrogaribaldi-modica e www.ticketone.it. Per informazioni è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica e il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it.