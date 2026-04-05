L’estate siciliana si accende con il grande ritorno di Filippo Neviani: Nek in concerto a Marina di Modica il prossimo 21 agosto 2026. L’evento, che si terrà nella suggestiva cornice dell’Auditorium Mediterraneo, rappresenta uno degli appuntamenti di punta della stagione organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Dopo aver toccato Italia, Canada e Stati Uniti, il tour “NEK HITS LIVE” approda nel litorale modicano per celebrare oltre trent’anni di una carriera costellata di successi mondiali.

I grandi successi di Nek all’Auditorium Mediterraneo

Durante l’attesissimo live, l’artista emiliano ripercorrerà la sua storia musicale attraverso brani che hanno segnato intere generazioni. La scaletta promette un’estate tutta da cantare con hit indimenticabili. I fan potranno ascoltare pietre miliari come “Laura non c’è”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta” e “Fatti avanti amore”. Non mancheranno inoltre pezzi iconici quali “Se io non avessi te”, “Unici”, “Sei grande” e la celebre cover di “Se telefonando”. La serata proporrà un viaggio emozionante tra brani storici come “E da qui”, “Sei solo tu” e “Ci sei tu”.

Un Power Trio sul palco per un sound essenziale

Per questo tour, Nek ha scelto una formazione carica di energia, presentandosi al pubblico con un vero e proprio “Power Trio”. Filippo Neviani salirà sul palco non solo come cantante ma anche al basso. Sarà accompagnato da due musicisti d’eccezione: Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria. Questa scelta stilistica mette l’essenza del suono e della musica al centro dello spettacolo, garantendo un’esperienza live pura e travolgente.

I biglietti per assistere a Nek in concerto a Marina di Modica sono disponibili in prevendita a partire dalle ore 16:00 di oggi su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali. Per restare aggiornati su tutti gli spettacoli estivi in provincia, visitate il sito ufficiale della Fondazione Teatro Garibaldi.