Lo stato di agitazione della Polizia locale di Ragusa approda anche in Consiglio comunale. La consigliera Rossana Caruso ha espresso sostegno agli agenti, chiedendo all’Amministrazione municipale un intervento rapido dopo le criticità segnalate dal corpo, che denuncia carenze di mezzi, personale e condizioni di lavoro ritenute non più sostenibili.

Al centro della vicenda c’è la relazione inviata dagli operatori, nella quale vengono elencate le principali difficoltà che, secondo quanto riferito, incidono sull’efficienza del servizio e sulla sicurezza del personale. Tra i problemi segnalati figurano un parco auto datato e in parte inutilizzabile, con alcuni veicoli descritti come non idonei all’impiego operativo, oltre alla carenza di organico e all’assenza di personale stagionale proprio nel periodo di maggiore afflusso di cittadini e turisti.

Le segnalazioni riguardano anche la mancanza di dispositivi previsti dal regolamento comunale recentemente approvato, considerati necessari per svolgere il servizio, e condizioni di sicurezza all’interno del Comando che, secondo quanto sostenuto dagli agenti, richiederebbero interventi. Nella documentazione inviata all’Amministrazione sarebbero inoltre indicate le dotazioni ritenute indispensabili per garantire un servizio adeguato, senza che, al momento, sia arrivato un riscontro.

Per la consigliera comunale la situazione non può essere ulteriormente rinviata. Caruso sostiene che, in un ente con i conti in ordine, i lavoratori debbano poter operare con strumenti adeguati e nel pieno rispetto dei propri diritti. Da qui l’invito rivolto all’Amministrazione ad aprire un confronto con il personale e con le organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo stato di agitazione.

Tra gli episodi richiamati dalla consigliera c’è anche quanto osservato a Marina di Ragusa, dove, nella serata di sabato, sarebbe stata presente una sola pattuglia della Polizia locale. Una circostanza che, secondo Caruso, evidenzia le difficoltà organizzative del servizio in uno dei periodi di maggiore presenza sul territorio.

«Serve una presa di posizione immediata – afferma la consigliera – serve ascoltare gli operatori e rispondere alla relazione già trasmessa, avviando senza ulteriori rinvii gli interventi necessari. Sostenere la Polizia municipale significa sostenere la città e garantire sicurezza, ordine e rispetto delle regole».

La vicenda richiama l’attenzione sulle condizioni operative della Polizia locale, un servizio ritenuto essenziale per la gestione della viabilità, della sicurezza urbana e del controllo del territorio. Resta ora da vedere quali iniziative adotterà l’Amministrazione comunale in risposta alle richieste avanzate dagli agenti e rilanciate in sede politica.