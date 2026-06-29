Ragusa piange Alessandra Licitra, morta all’età di 52 anni. Il decesso, avvenuto nella serata di ieri, ha rapidamente suscitato numerose manifestazioni di cordoglio tra amici, conoscenti e cittadini che la ricordano con affetto. I funerali saranno celebrati domani, 30 giugno, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia.

La notizia si è diffusa in poche ore attraverso il passaparola e i social network, dove in tanti hanno scelto di esprimere la propria vicinanza alla famiglia. I messaggi pubblicati raccontano il ricordo di una persona stimata da chi l’ha conosciuta e condividono il dolore per una perdita che ha colpito la comunità ragusana.

Tra i messaggi comparsi online, una donna scrive: «Non posso crederci… Sentite condoglianze a tutta la famiglia. Riposa in pace nelle braccia di Dio, cara Alessandra». Un’altra dedica poche parole di commiato: «Riposa in pace e fai buon viaggio per un mondo migliore». Testimonianze che riflettono il sentimento di vicinanza espresso in queste ore da chi ha voluto ricordarla pubblicamente.

La scomparsa di Alessandra Licitra lascia un segno nella città, dove il cordoglio continua a essere accompagnato da numerosi pensieri di affetto e vicinanza rivolti ai familiari. Nelle prossime ore saranno proprio le esequie a riunire la comunità in un momento di preghiera e di saluto.